Covid, Rezza: casi stabili, situazione sotto controllo

Roma, 31 mar. (askanews) – “Questa settimana è il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese resta sostanzialmente stabile e il tasso di incidenza si fissa a 37 casi per 100.000 abitanti. Cresce leggermente l’Rt: siamo a 0,99. Ma si mantiene comunque al di sotto della soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo rispettivamente al 4 e allo 0,8 per cento, quindi c’è una tendenza ad un’ulteriore diminuzione dell’occupazione dei posti di terapia intensiva. Tutto sommato, dunque, la situazione appare stabile e al momento del tutto sotto controllo”. Lo afferma il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto video settimanale a commento dei dati sulla situazione epidemiologica nel Paese.