Covid, Rezza: Delta predominante, prudenza e correre a vaccinarsi

Roma, 30 lug. (askanews) – Essere prudenti in vacanza e correre a vaccinarsi per chi ancora non l’ha fatto; è l’invito di Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, che ha fatto il punto sull’epidemia da Covid-19 negli ultimi giorni in Italia.

“Questa settimana sale ancora l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia che si fissa intorno a 58 casi per 100mila abitanti, anche l’Rt è in aumento, intorno a 1,57, ben al di sopra dell’1 – ha sottolineato Rezza – per fortuna però il carico sulle strutture sanitarie resta basso e il tasso d’occupazione in area medica è intorno al 3% e per le terapie intensive intorno al 2%, quindi ben al di sotto della soglia critica”.

“La variante Delta, molto più trasmissibile, è ormai la predominante nel nostro Paese – ha aggiunto – quindi in questo perido di vacanze bisogna mantenere dei comportamentei individuali ispirati alla prudenza e soprattutto correre, per chi ancora non l’ha fatto, a vaccinarsi”.