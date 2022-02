Covid, Rezza: fase nuova epidemia, ma serve cautela e terza dose

Roma, 4 feb. (askanews) – “Tende ancora a scendere l’incidenza di Covid-19 nel Paese e si fissa intorno a 1.362 casi per 100mila abitanti con l’Rt a 0,93: ben al di sotto dell’unità. Il tasso di occupazione dei posti in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente al 29,5 e al 14,8 per cento. Quindi c’è una tendenza, anche se ancora lieve, alla decongestione delle strutture sanitarie.

I dati epidemiologici ci mostrano una situazione che sembrerebbe disegnare una fase nuova dell’epidemia, ma siccome i numeri sono ancora molto elevati è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e completare il ciclo vaccinale con la dose di richiamo”: così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica nel Paese.