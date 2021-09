Covid, Rezza: giù Rt e incidenza ma serve prudenza e vaccinare

Roma, 10 set. (askanews) – “Questa settimana tende a diminuire l’incidenza di casi di Covid-19 e si fissa intorno ai 64 per 100mila abitanti; tende a diminuire anche l’Rt che rimane intorno a 0,92. In leggero aumento i tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva, con un alcune Regioni al limite della soglia critica.

Data la situazione epidemiologica, con la variante Delta, è bene continuare con forza la campagna vaccinale e mantenere comportamenti individuali ispirati alla prudenza”.

Così, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel monitoraggio settimanale sul Covid-19 in Italia.