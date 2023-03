Covid, Rezza: impatto clinico basso, situazione positiva

Milano, 17 mar. (askanews) – “Questa settimana si assiste a un’ulteriore lieve diminuzione dei casi di covid-19 nel nostro Paese. Il tasso di incidenza si fissa a 40 casi per 100.000 abitanti, anche l’Rt tende leggermente a scendere, siamo a 0,94 quindi al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 4,3 e all’1 per cento: quindi diminuisce ulteriormente il tasso di occupazione dei posti di area medica mentre resta stabile, a bassi livelli, la terapia intensiva. Dunque la situazione epidemiologica sembra evolvere in senso positivo e l’impatto clinico sembra essere molto basso”. Così, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto video settimanale a commento dei dati del monitoraggio sulla situazione epidemiologica nel Paese.