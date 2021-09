Covid, Rezza: situazione buona. Monitoraggio assiduo su scuole

Milano, 24 set. (askanews) – “Grazie al successo della campagna di vaccinazione tuttora in corso e alle misure precauzionali che vengono prese dai cittadini, è in diminuzione anche questa settimana l’incidenza di casi di Covid-19 che si fissa intorno ai 45 casi per 100mila abitanti. In lieve diminuzione anche l’Rt che è di 0,82 e quindi al di sotto dell’unità”. Lo riferisce il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel consueto video settimanale di consuntivo della situazione epidemiologica nel Paese.

“Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti in area medica e terapia intensiva, siamo rispettivamente intorno al 6,8 e al 5,4 per cento, quindi ben al di sotto della soglia critica – aggiunge -. Naturalmente è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e allo stesso tempo stiamo lavorando molto sulle scuole con un monitoraggio assiduo ed anche implementando tutte quelle misure che possono servire a ridurre il rischio di eventuali focolai”.