Covid, Rezza: situazione rimane del tutto sotto controllo

Roma, 17 feb. (askanews) – “Questa settimana si osserva un’ulteriore lieve diminuzione del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese che si fissa a 48 casi per 100mila abitanti, quindi poco al di sotto della soglia di 50 casi per 100mila abitanti. Per quanto riguarda l’Rt invece notiamo una leggera inversione di tendenza, un piccolo aumento, siamo a 0,85 però ben al di sotto della soglia epidemica”. Lo sottolinea il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto video settimanale a commento dei dati del monitoraggio sulla situazione epidemiologica nel Paese. “Il tasso di occupazione dei posti di area medica e terapia intensiva – aggiunge – è rispettivamente al 5% e all’1,6%, quindi notiamo un’ulteriore flessione dei posti di area medica mentre si osserva una sostanziale stabilizzazione per quanto riguarda invece l’occupazione dei posti di terapia intensiva”. “Gli indicatori – conclude – mostrano quindi una stabilizzazione rispetto alla settimana precedente: la situazione rimane del tutto sotto controllo”.

