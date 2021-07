Covid, Rezza: situazione si complica, correre a vaccinarsi

Roma, 23 lug. (askanews) – La vaccinazione completa contro il Covid-19 è molto efficace. A dirlo, è il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale sulla pandemia in Italia, che invita gli italiani a correre perché “la situazione si sta complicando”.

“La situazione si sta complicando perché in Europa oltre al Regno Unito anche Spagna, Portogallo, alcune aree della Grecia hanno un incidenza molto elevata e chi va all estero in vacanza rischia di restare bloccato” ha detto Rezza.

“La variante Delta corre molto di più, il doppio della Alfa che già era veloce perché ha un picco di carica virale più elevato e precoce, si abbreviano i tempi tra un caso e l altro. Per questo vediamo questi grappoli di casi tra chi ha partecipato a eventi con aggregazioni senza precauzioni. Non vuol dire sia più aggressiva ma è più contagiosa. Ma i dati inglesi che primi hanno avuto impatto mostrano buona protezione con il ciclo completo, si può essere positivi al test ma con sintomi blandi.

Oltre a prendere precauzioni se si partecipa a eventi o ad aggregazioni quindi la cosa migliore da fare adesso è correre a vaccinarsi”.