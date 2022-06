Covid, Rezza: “Tante ondate ma deboli, è diventato endemico”

Sull'andamento del Covid in Italia e nel mondo Giovanni Rezza ha spiegato la situazione attuale: “Tante ondate ma deboli, è diventato endemico”

Sul Covid Giovanni Rezza non ha dubbi: “Tante ondate ma deboli, è diventato endemico”. Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute fa il punto ad un summit a La Sapienza di Roma, quello del World Health Summit Regional Meeting che aveva come tema i dati sul coronavirus degli ultimi giorni.

Ha detto Rezza: “Il virus Sars-Co-V2 sta diventando endemico e ci aspettiamo nuove frequenti ondate ma di limitata intensità”.

Il professor Rezza: “Tante ondate ma deboli

“Stiamo tornando alla vita normale, ma ci saranno delle limitazioni e sarà necessario un uso selettivo delle mascherine”. Ha spiegato ancora Rezza: “Anche ora ci aspettiamo una nuova ondata, ma pensiamo che l’intensità sarà limitata. Abbiamo però bisogno di adattare velocemente i vaccini alle varianti, anche velocizzando le approvazioni”.

Il sogno perduto dell’immunità di gregge

E in merito al tema chiave ed obiettivo originario dell’immunità di gregge dal Covid? Per quella Rezza consiglia di fare un reset. l’immunità di gregge è ormai “un sogno perduto a causa delle varianti, che rispondono meno ai vaccini, e anche per la mancanza di un accesso globale a livello mondiale alle vaccinazioni”. La chiosa è stata sull’Italia e sulle immunizzazioni: c’è ormai “una certa ‘fatica’ vaccinale e molti vogliono aspettare i nuovi vaccini adattati alle varianti del virus, e ciò può spiegare la riduzione nelle nuove vaccinazioni“.