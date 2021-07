Covid: Ricchiuti (FdI), no a green pass a due livelli

Roma 20 lug. (Adnkronos) – "Secondo indiscrezioni stampa il governo sarebbe orientato verso un green pass a due livelli: una dose per i ristoranti e due per le discoteche. Una complicazione burocratica che creerà soltanto confusione, che produrrà multe e non servirà a nulla per limitare la pandemia".

Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale Imprese e mondi produttivi di Fratelli d'Italia. "Sarebbe, invece, il caso -aggiunge l'esponente FdI- di lasciare in pace le persone, evitando di dare il colpo di grazia all'economia. Si limitino gli accessi solo ai grandi eventi e soprattutto si potenzi il trasporto pubblico".