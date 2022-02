Covid, Ricciardi: “Ora si possono togliere le restrizioni, ma in autunno quarta dose per tutti”

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ha annunciato che si possono iniziare a togliere le restrizioni, ma la quarta dose ci sarà.

Covid, Ricciardi: “Un allentamento delle regole è possibile”

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, parlando con La Stampa ha spiegato che lo stato di emergenza può finalmente finire, ma con qualche accortezza.

Secondo l’esperto “è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi. Bisogna distinguere tra l’emergenza dal punto di vista legislativo, che consente decisioni rapide, e quella sanitaria che continua non solo in Italia, ma nei Paesi dell’Est e a Hong Kong per esempio. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l’organizzazione per la vaccinazione di massa“.

Il medico ha spiegato che la pandemia finirà definitivamente quando cesserà in tutto il mondo.

Covid, la quarta dose ci sarà

Per quanto riguarda la quarta dose, sicuramente verrà somministrata ai fragili, “ma è probabile che in autunno sarà utile a tutti. L’immunità anticorpale cala, ma quella cellulare potrebbe durare più a lungo. Si vedrà” ha spiegato Ricciardi. La vaccinazione dei bambini non sta andando come previsto. “Molti genitori non hanno chiara la pericolosità per i figli di Omicron, temendo erroneamente di più i vaccini.

Poi solo la Puglia ha organizzato la vaccinazione nelle scuole agevolando le famiglie. Questa sarebbe una mossa da fare ovunque. Per gli under 5 si deve ancora trovare la dose giusta. Questione di mesi. C’è una pandemia psicologica che coinvolge molti. Nel tempo ci accorgeremo di quanto questi anni abbiano pesato” ha aggiunto il consulente.