Covid, Ricciardi: piena quarta ondata ma sarà Natale tranquillo

Roma, 16 nov. (askanews) – “Siamo in piena quarta ondata, starà a noi far sì che questa non sia un’ondatona ma un ondina e per far questo dobbiamo continuare a vaccinare, dobbiamo utilizzare il Green Pass, dobbiamo stare molto attenti ai nostri comportamenti personali perché bisogna capire che questa variante Delta è un virus completamente diverso rispetto alla variante originale: è molto più contagioso e anche purtroppo molto più letale. Quindi bisogna stare attenti, se lo faremo sarà un Natale tranquillo.

Non sarà un Natale di assembramento, di feste affollate, bisogna stare cauti ma sarà un Natale che potremo festeggiare tranquillamente”.

Lo ha detto il prof. Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, a margine della presentazione del XVI Rapporto Meridiano Sanità realizzato da The European House – Ambrosetti.