Covid, Ricciardi: “Situazione sta peggiorando. Dovremo evitare che onda diventi tsunami”

"Le coperture vaccinali sono da aumentare perché troppo basse", così Ricciardi che ha messo in guardia sul peggioramento del quadro epidemiologico.

Con l’avanzare dell’autunno, il quadro epidemiologico ha ripreso a peggiorare e con esso sono aumentati i nuovi casi di Covid. Il professore di Igiene e sanità pubblica dell’ospedale Sacro Cuore di Roma Walter Ricciardi, interpellato da ANSA a margine di un evento che si è tenuto a Perugia, ha fatto il punto della situazione, spiegando in che modo si sta evolvendo il quadro epidemico nell’ultimo periodo: “Un insieme di soluzioni che vanno portate ancora avanti per cercare di evitare lo tsunami e per avere cosi un buon inverno”, ha dichiarato.

Covid, Ricciardi: “La situazione epidemiologica sta peggiorando”

Uno degli aspetti sul quale si è concentrata la sua riflessione è stata la necessità di provvedere ad aumentare la copertura vaccinale: “Stiamo parlando di 7 milioni di persone che non si sono vaccinate e 14 milioni che non hanno avuto la quarta dose e che costituiscono quindi una platea molto vulnerabile ad un virus molto contagioso”, ha evidenziato.

Ha poi aggiunto: “Da un certo momento in poi vanno ripristinate alcune misure di sanità pubblica come le mascherine nei luoghi affollati, ad esempio nei trasporti, visto che in questo contesto sono dei moltiplicatori”.

“Il mio ruolo finisce con il ministro Speranza”

Infine, a margine di un’inziativa all’Università di Perugia, ha fatto sapere che l’incarico da lui finora ricoperto terminerà con il ministro Speranza: “Sono a tutt’oggi un consigliere del ministro della Salute ma è chiaro che il nuovo governo avrà delle figure di riferimento che si sceglierà”, ha concluso.