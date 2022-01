Ricciardi ha accusato gli over 50 non vaccinati di aver perso il loro istinto di sopravvivenza non rendendosi conto del rischio che corrono.

Il consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi si è detto stupito della resistenza al vaccino da parte di alcuni over 50. “Sembra abbiano perso l’istinto di sopravvivenza“, ha evidenziato.

Ricciardi sugli over 50 non vaccinati

L’esperto ha ricordato che oggi un soggetto con più di 50 anni non vaccinato che prende il virus ha una una probabilità di morire del 50% più alta di un suo coetaneo che ha fatto il vaccino.

“Questo mi fa pensare che queste persone non abbiano capito il rischio che corrono“, ha sottolineato ammettendo che i più givani sono invece stati “straordinari” e “senza dubbi nella maggioranza dei casi“.

Lo stesso si è anche espresso sul caso della parlamentare Sara Cunial, rimasta fuori dalla camera durante le votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica perché non vaccinata: “Le si dà troppo risalto, andrebbe considerata come un esempio plastico di una parlamentare senza alcun senso di responsabilità“.

Ricciardi sugli over 50 non vaccinati e la situazione negli ospedali

Ricciardi ha infine denunciato la continua mancanza di personale negli ospedali. Oggi i sanitari al lavoro sono infatti infatti ridotti mediamente del 30% su organici già troppo bassi in partenza. Per arrivare ai livelli della Germania, ha aggiunto, servirebbe assumere 53 mila persone.

“Curiamo i pazienti Covid ma non riusciamo ancora ad occuparci pienamente di chi non ha il virus“, ha infine lamentato evidenziando che, a causa dei troppi positivi, persone con problemi molto importanti non possono essere curate.