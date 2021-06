Milano, 12 giu. (Adnkronos) – I vaccinati under 60 con prima dose di Astrazenenca in Lombardia e in particolare coloro che avevano il richiamo programmato nei prossimi giorni riceveranno in queste ore l'sms di 'sospensione' dell'appuntamento. Appuntamento che, fanno sapere dalla direzione Welfare, sarà a breve riprogrammato.

Oggi e domani, almeno fino a nuova comunicazione, sono sospesi i richiami con il vaccino Astrazeneca.