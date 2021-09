Covid, Roberto Bolle: teatro il più penalizzato, così non riparte

Roma, 1 set. (askanews) – Il mondo dello spettacolo è ripartito tra molte difficoltà e restrizioni ma il teatro è penalizzato e richiederebbe una maggior attenzione, ha detto Roberto Bolle durante l’intervista per la presentazione di OnDance, che torna a Milano dal 2 settembre.

“È un periodo ancora molto difficile per tutti, soprattutto per i teatri che stanno ripartendo ma non possono ripartire completamente; nonostante il green pass non è concessa una capienza piena e fa male vedere altre scene di assembramenti in altri contesti che vengono concessi in qualche modo o capienze complete in altri luoghi diversi dal teatro.

Il teatro è fortemente penalizzato e così non può ripartire, il periodo è molto difficile ed è giusto lanciare un grido d’allarme perché si presti attenzione a questo settore fortemente penalizzato in questo momento, lo ripeto, rispetto ad altri”.