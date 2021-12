Covid: Ronzulli (Fi), 'no vax ricoverati sottraggono posti letto a altri malati'

Roma, 13 dic (Adnkronos) – "C’è purtroppo uno zoccolo duro di popolazione che continua a rifiutare i vaccini, oltretutto a causa di teorie assurde. A questo proposito è opportuno ricordare che per ogni posto letto occupato da chi contrae il Covid, magari perché non vaccinato, si sottrae la possibilità di un ricovero a un malato oncologico o con altre patologie, a una persona che necessita di un intervento o che ha avuto un incidente".

Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a ‘Mattino 5’ su Canale 5.

"Senza contare che la spesa per curare i no vax che finiscono ricoverati è di 50 milioni di euro al mese. Con queste persone bisogna continuare a dialogare, ma non dimentichiamo che sono i no vax che insultano e minacciano di morte chi è a favore del vaccino e non il contrario. Ieri è stato addirittura pubblicato su Telegram l’indirizzo del Presidente Draghi con l’invito ad andare a manifestare sotto la sua abitazione”, ha aggiunto.