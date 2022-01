Covid: Ronzulli (Fi), 'prime dosi vaccino triplicate, misure stanno funzionando'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “Con l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il green pass rafforzato stiamo allargando la platea degli immunizzati e restringendo ulteriormente le maglie della socialità per chi, invece, non è vaccinato. Sono misure che stanno funzionando, tanto che la somministrazione delle prime dosi è triplicata".

Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ad Agorà su Rai 3.

"Ci sarà sempre una parte di cittadini ideologizzata che non crede nel vaccino e nella scienza, ma in questo modo si incide sugli scettici e gli indecisi che vedendosi ridotte le attività a cui è possibile accedere senza vaccino sono più incentivati a farlo”, ha aggiunto Ronzulli.