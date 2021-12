Covid: Ronzulli (FI), 'rivedere quarantena per vaccinati o Paese si blocca'

Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Se non rivediamo il sistema di isolamento e quarantena per i vaccinati a gennaio non si potranno garantire neanche i servizi di prima necessità, come i trasporti, le poste o i supermercati". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Mattino Cinque su Canale 5.

"Non si può bloccare il Paese, soprattutto per chi si è responsabilmente vaccinato e, visto l’alto numero di contagi, non si può impiegare tutto il personale che servirebbe per tracciare i contatti dei positivi invece che per le vaccinazioni, non possiamo trasformare il Paese in un tamponificio. Anche l’uso del green pass rafforzato andrebbe poi rivisto estendendolo a tutto il mondo del lavoro, cosa che si sarebbe dovuta fare prima”, ha aggiunto.