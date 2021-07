Covid: Ronzulli, 'minacciata di morte perché dico sì a obbligo vaccini'

Roma, 15 lug (Adnkronos) – "Se l’unico modo per portare le persone a vaccinare è quello di obbligarle vanno obbligate. Mi dispiace. Io su questo sto facendo una battaglia che mi sta recando davvero tanti danni anche a livello privato: tra minacce di morte, mail intasate di persone invasate come i no vax che sono diventati una setta addirittura molto violenta.

Ne sto pagando le conseguenze. E’ una battaglia in cui credo e sto andando avanti”. Lo ha detto Licia Ronzulli, parlamentare di Forza Italia, ad Agorà Estate su Rai3 condotto da Roberto Vicaretti, sulla necessità dell’obbligo vaccinale.