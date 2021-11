Covid: Ronzulli, 'vaccinerò mia figlia appena ok Aifa, proteggere bimbi'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Io mi fido della scienza e se la scienza consiglia di vaccinare anche i bambini bisogna farlo. Personalmente vaccinerò mia figlia non appena l’Aifa darà il via libera". Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a ‘Studio24’ su Rainews24.

"L’Aifa non ha alcun interesse a dichiarare sicuro un qualsiasi farmaco se non quello di garantire cure efficaci e questo, ovviamente, vale anche per le terapie pediatriche. Inoltre, vaccinare i bambini, senza che sia previsto alcun tipo di obbligo, non significa solamente contenere ulteriormente i contagi, ma soprattutto proteggere anche loro dal virus i cui effetti possono essere pericolosissimi anche sui più piccoli”.