Covid: Rosa (Fdi), 'Speranza e Lomuti si assumano proprie responsabilità'

roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni dell’ex ministro alla Salute Speranza sull’istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare sul covid sono la palese dimostrazione di quanta sia la responsabilità dell’ex titolare di quel dicastero nel periodo della pandemia. Ricordo che il covid ha provocato 200mila decessi e molte sono state le imprese messe in ginocchio durante il lockdown, con evidenti riflessi, in termini negativi, sul Pil e conseguentemente sull’erario. Le dichiarazioni di Speranza fanno il paio con quelle del parlamentare del M5S Lomuti, secondo il quale l’esclusione delle Regioni dall’inchiesta porterà ad una non verità. Forse il collega Lomuti dimentica i tanti Dpcm di Conte, la responsabilità di quanto accaduto in quel periodo è totalmente ascrivibile al governo e tentare di chiamare in causa anche le Regioni è un goffo tentativo di coprire le vere colpe che sono imputabili al governo presieduto dal suo leader di partito". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.