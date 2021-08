Covid: Ruffino (Ci), 'basta soffiare su fuoco populismo'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “I gravi episodi di questi giorni hanno dimostrato quanto sia delicata la situazione. E’ chiaro che in un contesto del genere la politica tutta deve smettere di soffiare sul fuoco del populismo, di ammiccare a certi comportamenti e consolidare opinioni non solo oggettivamente fuori dal perimetro della scienza, ma anche molto pericolose per i cittadini, per la ripresa dell’economia e, in definitiva, per il futuro del Paese”.

Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia.

“L’avvicinarsi della Amministrative -aggiunge- sia un’occasione per la politica per ribadire il rispetto delle regole, attraverso un confronto serio e non urlato, sui problemi che veramente affliggono i territori e non l’ennesima occasione per insinuare dubbi e alimentare leggende sui vaccini, pur di avere un voto in più”.