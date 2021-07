Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Un chiarimento sulle parole espresse dal premier Mario Draghi in conferenza stampa? "Sì", c'è stato, "ma chiedetelo a lui, non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il rammarico, come Lega stiamo lavorando come matti per tenere insieme tutto, certe considerazioni sono ingenerose".

Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.