Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Virginia Raggi per me è un’avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c’è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l’ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile.

Mala tempora currunt". Così il leader della Lega Matteo Salvini, su Facebook, difende l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi.