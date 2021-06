Roma, 21 giu (Adnkronos) – Quando si toglieranno le mascherine all'aperto? "Spero domani. La situazione è sotto controllo in tutta Italia, fare come in altri Paesi europei che hanno fatto stessa scelta, liberare almeno all'aperto dal bavaglio gli italiani, invitando alla prudenza, penso sia una cosa saggia".

Lo ha detto Matteo Salvini a Quarta Repubblica.