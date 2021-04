Covid: Salvini, 'nessuna chiusura spiagge, Lega ce la mette tutta'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Non ci sono limitazioni per l’accesso alle spiagge, non c’è una legge che le chiuda: significa che le attività che in esse operano possono lavorare. L’ha annunciato il ministro del Turismo Garavaglia, della Lega, a ennesima dimostrazione che ce la stiamo mettendo tutta”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.