Covid, Salvini parla della sua quarantena: “Sono al quarto giorno. Sto bene”

Matteo Salvini che si trova in quarantena dopo essere risultato positivo al covid, ha raccontato come sta vivendo questi giorni di isolamento.

Il leader della Lega Matteo Salvini, risultato positivo al Covid a seguito dell’elezione del capo dello Stato, ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 “Un giorno da pecora”, come sta vivendo il suo periodo di quarantena. Salvini che è ormai arrivato al quarto giorno di isolamento ha confessato di stare bene: “Sono asintomatico totale”, ha spiegato.

Covid, Salvini racconta come vive la quarantena

Intervenuto alla nota trasmissione di Rai Radio 1, il leader leghista ha raccontato: “Sono al quarto giorno di quarantena, sto bene, mai avuto febbre, raffreddore o tosse, sono asintomatico totale. Cerco di organizzarmi la giornata lavorativa come sempre. In compenso stare a casa mi permette di vedere qualcosa delle olimpiadi invernali, come la medaglia di Arianna Fontana, e poi mi sono rivisto una dozzina di volte il gol di Giroud al derby”.

“L’unico problema che ho è non prendere 5 chili in 10 giorni”

Durante il suo intervento, il leader del Carroccio ha avuto tempo anche per fare delle battute di spirito: “L’unico problema che ho in quarantena è non prendere 5 chili in 10 giorni. In casa puoi cercare di mangiare sano, ma se poi ti mandano pane, salame, salsiccia, vino e formaggio, come fanno i miei amici devi cercare di controllarti”.

Gli aggiornamenti del leader della Lega sui social

I più attenti avranno sicuramente notato che Salvini ha pubblicato, nel corso di questi ultimi giorni degli aggiornamenti su Instagram come ad esempio la preparazione di una pizza con farina biologica di kamut o ancora la gioia per il “suo” Milan che lo scorso 5 febbraio ha sconfitto l’Inter in casa, naturalmente con indosso la maglia rossonera.