Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Giornata nazionale per le vittime del Covid, un momento per ricordare, tutti insieme, i nostri connazionali che hanno perso la vita a causa del maledetto virus e ringraziare medici, infermieri e operatori sempre in prima linea per proteggerci.

Consapevoli di quanto è stato, ora più che mai, urge la necessita' di un ritorno alla normalità e alla libertà". Lo scrive su twitter Matteo Salvini.