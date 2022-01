Roma, 5 gen. (Adnkronos) – "Visti i precedenti credo che l'obbligo vaccinale per gli over 60 sia anche una cosa buona: siamo ancora punto e a capo nonostante i due anni di pandemia". Lo dice all'Adnkronos Sara Simeoni. "Mi sono vaccinata perché mi sembrava che fosse giusto, sia per me sia per chi mi sta vicino.

E poi chi come me un po' tra scuola e sport è sempre in mezzo a tante persone mi sembrava normale farlo", ha aggiunto l'ex campionessa del salto in alto.