Covid Sardegna: a Iglesias chiuse tre scuole dell’infanzia e un asilo privato

Classi in isolamento e alcune scuole chiuse a Iglesias, in Sardegna, predisposto lo stop per ben tre scuole dell'infanzia e un asilo privato

Da domani, 12 aprile, tre scuole dell’infanzia e un asilo privato verranno chiuse, a Iglesias, nel frattempo classi di altri plessi scolastici saranno isolate. Il provvedimento è stato intrapreso dal sindaco Mauro Usai, in seguito al riscontro di quattro casi di positività al Covid-19 in alcuni bambini.

Le scuole chiuse a Iglesias

Il provvedimento riguarderà in particolare, nell’ambito delle chiusure, le scuole dell’infanzia di Serra Perdosa, Campo Romano-Nivola, via Crispi e l’asilo privato Baby Boom.

Previsto invece l’isolamento per due classi della scuola di Serra Perdosa e della scuola elementare Villaggio Operaio, dove un’insegnante è in attesa di effettuare il tampone in seguito al contatto con un soggetto positivo a Covid-19. Stesso provvedimento previsto per una classe della scuola media di Serra Perdosa e una dell’infanzia di Villaggio Operaio.

La situazione Covid a Iglesias

Attualmente a Iglesias, cittadina della Sardegna, vi sono 22 soggetti positivi a Covid-19, di questi soltanto 5 sono attualmente ricoverati in Ospedale.

Queste le parole del Sindaco Mauro Usai sull’attuale situazione: