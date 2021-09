Covid: scontro Franceschini-Speranza su capienza eventi, tema rinviato a 1° ottobre

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Quelle della cabina di regia finora non sono state riunioni caratterizzate da particolari scontri o discussioni. Stavolta però c'è stato un confronto piuttosto serrato tra i ministri Dario Franceschini e Roberto Speranza. Tema la capienza degli eventi.

Il titolare dei Beni Culturali, viene riferito, avrebbe sollecitato nella riunione l'esigenza di portare al 100% la capienza in teatri, cinema, musei grazie al 'mix' mascherine/green pass obbligatorio. Una posizione non condivisa da Speranza che avrebbe invitato a prendere una decisione in merito solo dopo una valutazione più complessiva sull'andamento dei contagi. Una linea su cui si sarebbe attestato anche il premier Mario Draghi. La questione quindi è stata rinviata a un nuovo esame il prossimo 1° ottobre.