Covid, scoperta nuova variante indiana: è la più contagiosa mai vista

La nuova variante indiana del Covid che è stata recentemente scoperta sarebbe, secondo gli esperti, la più contagiosa che si sia mai vista

Quanto ci deve far preoccupare la scoperta della nuova variante indiana del Covid? Secondo gli esperti non è ancora arrivato il momento di allarmarsi, ma alcuni elementi per far aumentare la preoccupazione ci sono. La Ba.2.75 sarebbe, infatti, la variante più contagiosa mai vista.

La nuova variante indiana, la Ba.2.75, è una sottovariante imparentata ad Omicron, che, secondo gli esperti, è ancor più contagiosa. Fino a questo momento, la variante indiana ha dato tracce di sè, oltre ovviamente in India, anche in Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e, in Europa, in Germania e Regno Unito.

Variante indiana, la parola agli esperti

Ulrich Elling, il biologo molecolare dell’Istituto di Biotecnologie Molecolari dell’Accademia austriaca di Scienze, ha scritto su Twitter qualche riga sulla nuova variante indiana: “Non mi piacciono le mutazioni osservate. Prima di aver finito con l’ondata causata dalla variante BA.5, potremmo doverci preparare per quella successiva.” Di opinione simile anche Thomas Peacock, scienziato presso l’Imperial College di Londra: “Vale davvero la pena tenere d’occhio la nuova variante.” Anche Matteo Bassetti, in Italia, ha parlato della nuova variante, sottolineando, però, che non è ancora il caso di allarmarsi eccessivamente.