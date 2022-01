n merito alle norme sulla quarantena a scuola, sono attese nuove misure che modificheranno le procedure in vigore in materia di pandemia Covid.

Covid, scuola: sul tavolo nuove misure per la quarantena

Nei prossimi giorni, sono attesi importanti cambiamenti per quanto riguarda le regole attualmente in vigore in ambito scolastico in relazione alla quarantena da rispettare in caso di positività al coronavirus di alunni, insegnanti e personale non docente.

A questo proposito, è stata più volte sottolineata la volontà di apportare alcune modifiche significative alle norme esistenti.

In questo contesto, secondo quanto appreso e riferito dall’AdnKronos, al termine del Consiglio dei ministri che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si sarebbe trattenuto a Palazzo Chigi per affrontare il tema delle quarantene in contesto scolastico con il premier Mario Draghi.

Palazzo Chigi, meeting tra il premier Draghi e i ministri Bianchi e Speranza

Nel corso del meeting tenuto a Palazzo Chigi, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi avrebbe illustrato al Presidente del Consiglio Mario Draghi tutte le misure alle quali è necessario apportare delle modifiche. Le misure verranno esaminate nel corso del Consiglio dei ministri che si terrà il prossimo mercoledì 2 febbraio, al fine di snellire e uniformare le norme che regolano la quarantena nelle scuole.

In occasione dell’incontro tra il ministro Bianchi e il premier Draghi, era presente anche il ministro della Salute, RobertoSperanza.