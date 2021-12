Covid: Serracchiani, 'no vax a Pordenone, bene stop Questura'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Noi stiamo con chi negli ospedali ci entra per lavorare e prendersi cura di tutti. Dunque tempestiva e doverosa l’operazione preventiva della Questura di Pordenone in contrasto ad azioni pericolose, illegali e destabilizzanti come quella progettata da gruppi no vax a Pordenone proprio contro chi combatte il Covid.

Sono intollerabili manifestazioni non autorizzate, assembramenti o, ancora peggio, accessi impropri di persone non vaccinate in strutture sanitarie. I modi con cui certe frange di no vax manifestano il loro pensiero vanno oltre l’esercizio di un diritto, sono intese a provocare disagio alla comunità e vogliono imporre visioni antiscientifiche”. Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che è stato fermato un gruppo di manifestanti no vax che voleva occupare la direzione sanitaria dell'ospedale civile di Pordenone.