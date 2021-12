Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, convocato per le 17, è ancora in stand-by. Tutti i ministri sono arrivati alla spicciolata a Palazzo Chigi, dove però è tutt'ora in corso la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza sulle misure anti-Covid, che, una volta definite, saranno sul tavolo del Cdm.