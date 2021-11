Covid: “Si rischiano 30 mila casi al giorno.” Natale in lockdown?

Covid, Natale 2021 sarà in lockdown? La curva dei contagi continua a salire sempre più rapidamente e preoccupa gli esperti: le stime

Natale 2021, in Italia sarà in lockdown? La curva dei contagi continua a salire sempre più rapidamente e preoccupa gli esperti.

Covid, lockdown a Natale? I contagi continuano a salire

Secondo le stime del fisico Giorgio Sestili, per Natale potremmo avere molti più casi di positività al giorno: “Nell’ultima settimana si è abbassato il tempo di raddoppio dei casi, che adesso è di circa 14 giorni.

Questo significa che a fine novembre potemmo avere circa 15.000 casi e per Natale intorno a 30.000 casi. Come ogni stima ha dei margini di errore, ma al momento è plausibile. Vanno considerate tutte le variabili del caso, in quanto eventuali misure di contenimento potrebbero limitare la crescita dell’epidemia, ma è anche possibile che l’epidemia progredisca più velocemente perché siamo ancora in una fase di espansione e sembra che il tasso di crescita stia aumentando nel tempo.”

Covid, lockdown a Natale? le parole di Rasi

Sul tema si è espresso anche Guido Rasi, consulente del Commissario all’emergenza Covid: “Siamo molto a rischio. In un equilibrio molto precario se saremo molto disciplinati in questo mese che rimane, potremo avere un Natale migliore di quello dell’anno scorso, ma normale direi di no.”

Covid, lockdown a Natale? I dati dei contagi in Italia

I dati registrati dal Ministero della Salute inquadrano la situazione italiana: nelle ultime 24 ore il numero di nuovi casi positivi è cresciuto in 24 ore da 8.516 a 8.544.

Il tasso di positività è passato dall’1,7% del giorno precedente all’1,6% odierno.