Covid, si studia un farmaco che potrebbe neutralizzare ogni variante

Un team di ricercatori americani coordinati dal Dana-Farber Cancer Institute di Boston avrebbe realizzato un nuovo farmaco capace di neutralizzare tutte le varianti del Covid-19.

Al momento lo studio è ancora in corso. Nonostante ciò, la scoperta già gode di un articolo pubblicato su ‘Science Advances’. La sigla utilizzata per la denominazione del farmaco è DF-COV-01, presumibilmente capace di curare il Covid e tutte le altre varianti del Sars-CoV-2

Covid, quali sono le capacità del nuovo farmaco?

Con le nuove varianti del coronavirus, è risaputo che gli anticorpi monoclonali anti-Covid stanno pian piano perdendo il loro effetto benefico per l’organismo.

Il nuovo farmaco scoperto in America avrebbe però la capacità di agire come un’esca per il coronavirus andando ad inficiare il meccanismo che gli permette di infettare il corpo umano. Il farmaco avrebbe la capacità di attirare a sé l’agente patogeno, mettendolo “fuori uso” prima che la proteina Spike possa legarsi al recettore Ace2 delle cellule bersaglio.

L’azione svolta dal DF-COV-01

Il farmaco DF-COV-01 è diverso dagli anticorpi monoclonali, in quanto chiaramente svolge un’azione alquanto diversa.

Il composto appartiene alla famiglia di candidati farmaci denominati “esche di Ace2” e sfrutta l’istinto di sopravvivenza del coronavirus. Di conseguenza per il virus è molto più difficile aggirarlo.