Covid, si valuta stop a isolamento domiciliare. Costa: “Obiettivo è convivenza con il virus”

Prosegue l'allentamento progressivo delle misure restrittive anti-covid. Il sottosegretario alla Salute Costa ha fatto il punto della situazione.

Se da un lato le mascherine sui mezzi pubblici sono state confermate fino al 10 settembre, dall’altra prosegue la progressiva diminuzione delle misure restrittive che ha portato il sottosegretario alla Salute Costa a fare un’importante riflessione su un possibile stop all’isolamento domiciliario:“Credo che siamo molto vicini a questo traguardo”, ha dichiarato Costa.

Covid, Costa su stop isolamento domiciliare: “Un ulteriore passo verso la normalità”

Il sottosegretario proprio riguardo a questo importante obiettivo ha osservato: “Credo che siamo molto vicini a questo traguardo […] D’altronde l’obiettivo è quello della convivenza con il virus, e se parliamo di convivenza non possiamo che rimuovere anche l’isolamento per i positivi […] Confido che nelle prossime settimane si arrivi anche a questa scelta, che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità: credo che ci siano i giorni contati anche per questo tipo di provvedimento”.

“Con Omicron le mascherine servono a poco”

Non ultimo l’infettivologo Matteo Bassetti attraverso un Tweet si è espresso in modo critico verso l’uso delle mascherine: “Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute Speranza. A dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata”.

In una seconda serie di dichiarazioni ad Adnkronos ha infine aggiunto: “Penso che sia un passaggio fondamentale per ritorno alla completa normalità e convivenza con il virus che è molto diverso a quello del 2020 e 2021, quando mettevamo in isolamento le persone positive perché non erano vaccinate e rappresentavano un pericolo per gli altri. Oggi la situazione è cambiata. Se si farà questo passaggio, spero il prima possibile, sarà quello decisivo per la vera convivenza con il Sars-CoV-2”.