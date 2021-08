Covid Sicilia, contagi in crescita: misure restrittive a partire da lunedì

Torna l'incubo Covid in Sicilia, contagi in crescita e 1.739 positivi in sole 24 ore, previste misure restrittive che saranno attuate dal 23 agosto 2021

Torna l’incubo della crescita dei contagi da Covid-19 in Sicilia, soltanto nella giornata di sabato 21 agosto 2021 sono stati registrati ben 1.739 casi di positività in sole 24 ore, un vero e proprio record. Nonostante l’Isola resterà bianca ancora per una settimana, si prevede l’attuazione di alcune misure restrittive già a partire da lunedì 23 agosto 2021.

Covid Sicilia, i dati dell’ultimo bollettino

Come di consueto, nella giornata di sabato 21 agosto 2021 è stato emanato il bollettino contenente i dati sul numero di contagi e ricoveri causati da Covid-19 in Sicilia, ecco quanto comunicato dalla Regione Siciliana sul suo profilo social ufficiale:

“Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 15 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 84 persone (1 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 363 persone. 12 i decessi (2 del 20/08/2021 – 5 del 19/08/2021- 3 del 18/08/2021- 1 del 16/08/2021- 1 del 13/08/2021). I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1739. I tamponi molecolari processati sono stati 8135. I tamponi rapidi sono stati 12677″.

Covid Sicilia, dati in crescita: misure restrittive in vista

A causa dell’aumento dei casi da Covid-19 in Sicilia, si prevede l’introduzione di alcune misure restrittive nell’Isola, che saranno attive già a partire da lunedì 23 agosto 2021, ecco quanto dichiarato a tal proposito da Ruggero Razza, Assessore alla Salute della Regione Siciliana:

“Il trend di crescita dei casi di soggetti positivi impone, come preannunciato, un provvedimento di contenimento che decorrerà dal 23 agosto. Il tema, come abbiamo sempre detto, non è la zona gialla regionale, ma il necessario rallentamento dell’epidemia dove i casi sono crescenti per contagiosità. L’impatto sulla struttura ospedaliera con un solo incremento di posti occupati in terapia intensiva, non può essere da solo valutato positivamente”.

E ancora:

“È lecito attendersi ancora una crescita dei contagi perchè raccoglieremo nei prossimi giorni gli effetti del ferragosto. Nessuno può pensare che si mettano a rischio le persone e le attività economiche. Le zone più a rischio sono quelle con minori vaccinazioni, quindi è là che si deve tempestivamente intervenire”.

Intervistato da Sky Tg24, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha commentato l’attuale situazione epidemiologica che caratterizza la Sicilia e il crescente dato sui contagi da Covid nell’Isola con queste parole: