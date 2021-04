Covid, Sicilia: nuova ordinanza porta in zona rossa tre nuovi comuni

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza con la quale trasferisce in zona rossa tre nuovi comuni dell’isola.

In Sicilia, aumentano le zone rosse a causa del moltiplicarsi dei casi di positività al coronavirus individuati sul territorio insulare. A questo proposito, infatti, si è recentemente espresso il presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha informato la popolazione circa le nuove aree che verranno presto riclassificate in zona rossa.

Covid, Sicilia: tre nuovi comuni in zona rossa

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito il passaggio in zona rossa di tre zone presenti sull’isola: si tratta del comune di Godrano, in provincia di Palermo; del comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa e del comune di Ribera, in provincia di Agrigento.

Il provvedimento diventerà ufficialmente operativo a partire da venerdì 9 aprile e rimarrà in vigore fino a giovedì 22aprile.

La riclassificazione dei comuni, che comporterà anche la chiusura delle strutture scolastiche e il ritorno alla didattica a distanza di studenti e insegnanti, è stata chiesta dai sindaci delle aree interessate. Una simile misura, infatti, si è resa necessaria per rispondere in modo drastico e tempestivo all’incremento dei contagi individuati nel corso degli ultimi giorni e registrato dalle rispettive Asp di riferimento.

L’ordinanza del presidente Musumeci, inoltre, ribadisce anche la necessità di proseguire con le azioni di controllo svolte dalle forze dell’ordine locali e finalizzate a verificare il rispetto delle misure anti-Covid su tutto il territorio insulare.