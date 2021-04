Covid Sicilia, zona rossa a Mineo in provincia di Catania

A Mineo un comune in provincia di Catania è stata instaurata zona rossa dal 29 aprile fino al 5 maggio.

Ancora zone rosse in Sicilia. Questa volta è stata instaurata in provincia di Catania e precisamente nel comune di Mineo, dove le misure restrittive entreranno in vigore da giovedì 29 aprile fino a mercoledì 5 maggio. Le restrizioni previste in virtù di un’ordinanza firmata dal Governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, sono state rese necessarie a seguito di un significativo aumento dei contagi da Covid sul territorio.

La provincia di Catania risulta inoltre essere tra le province siciliane più colpite con 204 contagi, seconda solo al capoluogo di regione Palermo 349 nuovi casi.

Zona rossa a Mineo: chiuse scuole a Cefalù

Oltre al comune di Mineo, un altro comune che sta facendo fronte prepotentemente all’emergenza covid è il comune di Cefalù nella città metropolitana di Palermo dove a seguito all’impennata dei nuovi casi covid ha disposto la chiusura fino al 30 aprile di due istituti, mentre per tutte le altre scuole è consentito operare con la didattica a distanza.

Nel frattempo sarebbero circa 100 le persone in quarantena, mentre sarebbero 40 i nuovi casi accertati.

Zona rossa a Mineo: Palermo verso la proroga

Anche per la città di Palermo la situazione non è certo delle più rosee. Per il capoluogo potrebbe infatti prospettarsi un proroga della zona rossa, anche se la conferma definitiva dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì 28 aprile 2021. I dati diffusi ci mostrano un quadro di 2738 soggetti positivi nella sola città metrolitana con un rapporto di 225,48 casi.

Zona rossa a Mineo: i contagi in regione

Nel frattempo i dati diffusi dalla Regione Sicilia, attraverso una nota pubblicata sui social ci mostrano un quadro dei contagi in leggera flessione rispetto a lunedì 26 aprile 2021 con sei persone in meno ricoverate in terapia intensiva su un totale di 168 persone. I nuovi casi covid sono invece 940. A tal proposito la Regione comunica che i “tamponi molecolari processati sono stati 9911” mentre “I tamponi rapidi sono stati 18851”. 1333165 le dosi di vaccino somministrate.

Per ciò riguarda le tre regioni con la più alta percentuale di nuovi casi, si segnala la provincia di Palermo la più colpita con 349 nuovi casi. Seguono Catania con 204 nuovo casi di Covid e 84 nuovi casi ad Agrigento. A Siracusa e Messina i nuovi casi sono 71, mentre a Trapani sono 55 e 52 a Caltanissetta. Infine sono 44 a Ragusa e 10 a Enna.