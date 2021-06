Covid: Siclari (Fi), 'stop vaccini per bambini e under 18'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "Sono contrario a vaccinare i bambini ed i ragazzi under 18, soprattutto se l’Oms Europa fissa all’80% di copertura l’obiettivo da raggiungere per la campagna vaccinale (oltretutto da ripetere di anno in anno), rendendo, quindi, immuni i soggetti più a rischio.

Non comprendo, quindi, perché si vogliano vaccinare anche i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni che hanno, praticamente il 'rischio di gravi conseguenze' quasi pari allo zero ed oltretutto non mettono a rischio la vita di nessuno, in quanto tutto il resto delle fasce di età risultano vaccinate e dovranno, nei prossimi anni, continuare a farlo. Lasciamo vivere in pace i bambini, che hanno già sofferto chiusi in casa senza sport, senza scuola, e senza amici perché dovevano tutelare tutti noi dal contagio".

Lo afferma il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in commissione Salute.