Covid, Sileri: “Dovremo rivedere le regole su quarantene, isolamenti e mascherine”

"Dovremo" rivedere le regole su quarantene, isolamenti e mascherine. Così il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri".

Le regole su isolamenti, quarantene e uso delle mascherine dovrebbero essere riviste. A dichiararlo il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri che, durante il suo intervento alla trasmissione Timeline in onda su Sky TG24, ha fatto un bilancio di quali potrebbero essere le regole sul contagio che potrebbero essere riviste.

In particolare nelle prossime settimane potrebbero essere sottoposti ad una revisione diverse regole anti-contagio tra cui per l’appunto l’utilizzo della mascherina, quarantene e isolamenti.

Covid Sileri regole mascherine, “Fedez aveva ragione”

“Le quarantene, gli isolamenti e quant’altro verranno progressivamente rivisti nel tempo, cosi come poi, piu’ avanti, si rivedra’ l’uso della mascherina”, sono queste le parole che il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato davanti alle telecamere di TG24 nel corso della trasmissione “Timeline”.

In particolare nella riflessione del sottosegretario Sileri ha trovato spazio la recente apertura delle discoteche che dopo mesi di inattività hanno potuto riaprire i battenti seppure con capienza ridotta. “Credo che in poche settimane potremmo fare un passo in avanti”, ha precisato.

Covid Sileri regole mascherine, “Dovremmo fare un passo avanti”

Il sottosegretario alla salute ha ripreso alcune precedenti dichiarazioni di Fedez analizzando alcune criticità nella gestione dei regolamenti anti-covid.

“Fedez aveva ragione sul fatto che per la campagna elettorale le piazze possono essere piene e per i concerti no. Ma credo che in poche settimane potremmo fare un passo in avanti e arrivare al 100% di capienza con il Green pass”.

A tale proposito ha auspicato di rivedere quanto prima le discoteche riempirsi: “Aspettiamo qualche settimana per verificare che non ci sarà la risalita dei casi, che abbiamo avuto lo scorso anno, e poi si potrà arrivare al 100% anche per i concerti”.

Covid Sileri regole mascherine, “Auspico che il 35% della capienza nelle discoteche possa incrementare”

In un intervento di qualche giorno fa fatto ad Radio Cusano Campus, il sottosegretario alla salute Sileri aveva ribadito questo concetto auspicando che la capienza attualmente prevista del 35% potesse essere incrementata in breve tempo “sia per i locali al chiuso che all’aperto, questo proprio per i numeri che abbiamo e al Green pass”. A questo proposito ha quindi aggiunto: “Ho perorato questa causa anche ieri al ministero osserviamo i numeri dell’epidemia ancora per alcune settimane ma poi tiriamo via questo freno a mano”.