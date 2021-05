Covid: Sileri, 'Fdi ritiri mozione e voti odg, uniti per progressive riaperture'**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Fratelli d'Italia ritiri la mozione e aderisca all'ordine del giorno della maggioranza, perchè in modo unito l'Aula esprima l'auspicio per progressive riaperture e conseguente abbandono del coprifuoco. E' l'invito rivolto dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, al termine della discussione generale al Senato sulla mozione presentata da Fdi e sull'ordine del giorno della maggioranza in tema di riaperture rispetto alla gestione della pandemia.

(segue)