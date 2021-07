Covid, Sileri: “Potremmo arrivare a 50 mila contagi al giorno, ricoveri e decessi cresceranno”

Secondo Sileri anche l'Italia potrebbe arrivare a contare 50 mila contagi Covid al giorno con un aumento di ricoveri e decessi.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha affermato che anche in Italia si avrà un numero crescente di morti e di ricoverati: in breve tempo si potrebbero raggiungere anche i 50 mila contagi al giorno, cosa che farebbe cattare la zona gialla o arancione per alcune regioni.

Sileri: “50 mila contagi al giorno”

Intervenuto durante la trasmissione In onda su La7, l’esponente del governo ha però ricordato come grazie ai vaccini decessi e ospedalizzazioni saranno inferiori in proporzione al numero dei casi positivi. Ciò significa che bisogna cambiare i parametri per la classificazione delle aree di rischio dei territori.

“Attenzione però: potremmo arrivare anche noi a 50-60mila contagi e allora un’area potrebbe diventare gialla o arancione anche durante l’estate“, ha detto.

Sileri, 50 mila contagi al giorno: “Green pass graduale”

Quanto al green pass, su cui il governo deciderà nelle prossime ore, secondo lui è necessario introdurlo in maniera graduale e proporzionata all’andamento dell’epidemia. Il suo utilizzo esteso, ha continuato, sarà un’alternativa alle chiusure, cosa che rende necessario una modifica dei parametri: “Se oggi hai 5mila contagi che sono prevalentemente giovani e non determinano un aumento dei ricoveri, come sta accadendo nel Regno Unito, vuol dire che quei contagi non sono gli stessi di mesi fa“.