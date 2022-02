Covid, Silvestri: “Emergenza sanitaria finita, si va verso richiamo di vaccino annuale”

Secondo Guido Silvestri l'emergenza sanitaria in Occidente è finita e si va sempre di più verso un'endemizzazione del Covid.

Il professore della Emory University Guido Silvestri ha affermato che, nei paesi occidentali, l’emergenza sanitaria derivata dalla pandemia è ormai finita: lo scenario più probabile sarà ora quello che il virus diventi una malattia respiratoria endemica.

Silvestri: “Emergenza finita”

Intervistato dal Fatto Quotidiano, l’esperto ha infatti ipotizzato che il Covid possa evolvere verso una patologia dal tipico andamento stagionale con recrudescenza nel tardo autunno e soprattutto inverno fino all’inizio della primavera, come accade con l’influenza e con i coronavirus che già da tempo si sono adattati alla popolazione umana.

Secondo lui, la previsione generale è che si avranno momenti di relativa quiete durante la bella stagione seguiti da aumenti dei casi (e quindi anche delle relative conseguenze come ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi) in tardo autunno ed inverno. Ma, con ogni probabilità, senza più raggiungere i livelli di inizio 2020 e dell’inverno 2020-21.

Silvestri: “Richiamo di vaccino annuale”

Per questo, come per l’influenza, potrebbe essere necessario un richiamo del vaccino annuale, magari in modo congiunto proprio all’antinfluenzale.

“La protezione dei vaccini, molto buona nei confronti della malattia severa ma in riduzione nel corso del tempo, viene ricostituita se si fa una terza dose“, ha spiegato. Per questo uno scenario probabile è quello di una vaccinazione annuale ad inizio autunno (ottobre) ricordando che “per chi manifesta preoccupazione per il rischio di vaccinazioni troppo frequenti dico che un richiamo annuale sarebbe una procedura del tutto sicura“.