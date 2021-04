Covid, sono positivi ed escono per festeggiare Pasqua: denunciati

Positivi al covid escono di casa per la Pasqua, ma vengono scoperti grazie ai controlli delle forze dell'ordine. Denunciati.

Due persone positive al covid e consapevoli di esserlo, sono comunque uscite di casa per festeggiare la Pasqua, ma per fortuna sono state intercettate dalle forze dell’ordine che hanno provveduto a fermarli e denunciarli. I due episodi distinti si sono verificati uno nella provincia di Bari, ed uno in quella di BAT: entrambi dovranno ora rispondere dell’inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena a causa della positività al Covid-19.

Covid, positivi escono a Pasqua

Come già accennato, i due soggetti irresponsabili sono stati intercettatti grazie alla fitta rete di controlli prevista in tutta Italia, che solo nelle province di Bari e BAT vede impegnati ben 400 militiari delle forze dell’ordine in questo weekend lungo pasquale.

Dai molti controlli effettuati nel corso della domenica di Pasqua è emerso come i cittadini abbiano dimostrato responsabilità, salvo rari casi come quello dei due positivi al covid usciti di casa.

Nello specifico, nelle sole province di Bari e BAT, sono stati controllati 458 mezzi, 770 persone, 14 esercizi commerciali. Oltre alla domenica di Pasqua, i controlli riguarderanno anche il lunedì di Pasquetta per evitare l’esodo di eventuali gite fuori porta.