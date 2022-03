Covid, sono stati superati i sei milioni di morti in tutto il mondo

Uno studio della Johns Hopkins University ha raccolto i dati sui decessi dovuti al Covid in tutto il mondo. Dall'inizio della pandemia sono 6 milioni

Uno studio della Johns Hopkins University ha raccolto i dati sui decessi dovuti al Covid in tutto il mondo. Dall’inizio della pandemia sono 6 milioni.

Il report dell’università e i morti da Covid

Secondo uno studio degli esperti della Johns Hopkins University la pandemia da Covid-19 non si è affatto fermata.

Anzi, in tutto il globo si sta arrivando velocemente a 6 milioni di morti. Un milione di loro sono deceduti solo negli ultimi 4 mesi. Il virus sta arrivando davvero in ogni angolo del mondo, un esempio sono le piccole isole del Pacifico, che erano risultate praticamente immuni, perché isolate, negli scorsi due anni, ma che ora stanno affrontando i primi gravi focolai.

L’impatto della guerra in Europa e i tanti decessi negli Stati Uniti

La guerra in Ucraina, oltre alle sue disastrose conseguenze derivanti dai bombardamenti, sta creando dei problemi anche in termini di contagi da Covid. L’Ucraina è, infatti, uno dei Paesi europei con meno vaccinazioni effettuate dalla popolazione. Anche in Nord America però la situazione non è molto rassicurante. Gli Stati Uniti hanno fatto registrare quasi un milione di morti da Covid.