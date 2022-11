Covid, sospensione bollettino: la comunicazione del GOM

La comunicazione della direzione generale del Grande ospedale di Reggio Calabria, che sospenderà la diffusione del bollettino dell'epidemia da Covid.

Il Grande ospedale di Reggio Calabria sospenderà la diffusione del bollettino dell’epidemia da Covid. A darne comunicazione con una nota è la direzione generale del nosocomio di Reggio Calabria.

“Secondo l’esito del monitoraggio Fiaso, pubblicato sul Sole24Ore del 13 ottobre 2022, quasi “due terzi dei pazienti positivi al Covid (il 64%) non sono ricoverati perché hanno sintomi tipici del virus come le polmoniti o i problemi respiratori, ma perché hanno scoperto di essere positivi dopo un tampone di controllo prima di un ricovero o un intervento”.

Stando ai più recenti dati di sintesi della Cabina di regia del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia, l’incidenza settimanale, tra il 28 ottobre e il 3 novembre, è in calo a 283 su 100.000 abitanti. L’Rt medio sui casi sintomatici si attesta allo 0,95, quindi è inferiore al valore di soglia. Inoltre, l’indice di trasmissibilità è sotto la soglia epidemica, senza dimenticare che il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale il 27 ottobre era del 10,8%, mentre è il 3 novembre è sceso al 10,4% del 3 novembre.

“La direzione aziendale del Gom ringrazia sentitamente la cittadinanza ed i professionisti dell’informazione per la pazienza e la costanza con le quali sono state seguite e trattate le comunicazioni del Gom. In particolare, si esprime profonda gratitudine a tutti per il caloroso affetto dimostrato, anche attraverso i social network, in questi “lunghi” due anni e mezzo, e per il supporto dell’attività svolta dal personale sanitario e amministrativo dell’ospedale di Reggio Calabria. Si rassicura, infine, che eventuali informazioni di natura rilevante saranno comunicate tempestivamente attraverso i canali ufficiali”.